Mehmet Ekici'de anlaşma zemini!

Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Anlaşma sağlandı...

Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde çözüm yolu için fırsat yakalandı, anlaşma zemini sağlandı.

İlk günden bu yana ayrılmama konusunda ısrar eden Aatif Chahechouhe’nun inadından vazgeçip, gitmeye sıcak bakması görüşmelerin yeniden başlamasını sağladı. Buna göre, Fenerbahçe beklediği anlaşma zeminini yakalama fırsatı edindi. Sarı-lacivertli kulüp, hem Aatif’in ikna olması hem de teklif konusundaki ısrarlar sayesinde yeniden yol aldı. Bursaspor’un da listesinde olan Faslı yıldız Aatif’ın da tepkiler sonrası inadından vazgeçtiği öğrenildi.

Milli oyuncu Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe formasını giymeyi çok istemesi bu gelişmelerdeki bir diğer kilit durum oldu. Yaklaşık 5 ay sonra bordo-mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Ekici’nin net tavrı ve U21 takımına gitmeyi göze alması önemli bir detay olarak öne çıktı.

Trabzonspor cephesi de 26 yaşındaki yıldızdan ekonomik bir gelir elde etme fırsatını gündemine aldı. Bütün bunların ışığında da transferde son bir görüşme daha ayarlanması kararlaştırıldı. Ekonomik anlamda da bu transfere ciddi bir maddi kaynak ayıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına kadar bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye transfer olma konusundaki ısrarı en belirleyici faktör oldu. İlk günden itibaren sarı-lacivertli formayı giymek istediğini net bir dille ifade eden Ekici, tüm baskılara rağmen vazgeçmedi. Hem Beşiktaş’ın devreye girmesi hem de Trabzonspor’un kadro dışı bırakması 26 yaşındaki futbolcuyu kararından döndüremedi. Fenerbahçe’ye sözünü tutmak isteyen tecrübeli orta saha, sarı-lacivertli yönetimin takdirini kazanarak, transferde daha yoğun mesai harcanmasına vesile oldu. Mehmet Ekici, 2013-14 sezonundan bu yana Trabzonspor’da 83 maça çıkıp 18 gol attı. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda 18 de asist yaptı. (Milliyet)