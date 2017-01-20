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Metin Albayrak'tan transfer açıklaması!
20 Ocak 2017 , 13:00
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AJANSSPOR - Beşiktaş yöneticilerinden Metin Albayrak, transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, Anderson Talisca’nın durumu hakkında da konuştu.
"Transfer yapmayabiliriz"
Kur farkının transferi etkilediğini belirten siyah-beyazlı yönetici, ”Birkaç futbolcuya teklif yaptık. Transferi, sırf transfer yapmak için yapmak istemiyoruz. Türkiye’nin durumu, istekleri, belli. Dövizdeki kurlar belli. Transfer yapmayabiliriz.” dedi.
"Fenerbahçe'yi iki maçta da yenmek istiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe eşleşmesi hakkında Albayrak, ”İlk kez Arena’da Fenerbahçe derbisi oynayacağız. Hem kupa hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
"Forvet almazsak bile sorun olmaz"
Futbolcuların transferi daha çok sezon sonunda istediğini belirten Beşiktaş yöneticisi ”Her gün 4-5 futbolcu bizde oynamak için başvuruyor. Bizim için ise takım uyumu çok önemli. Ekip ruhuna uygun oyuncular almak istiyoruz. Gelen parayı mutlaka transfere harcayacağız diye bir durum yok. Kamerun ve Türkiye Milli Takımı’nda oynayan forvetlerimiz var. Forvet almazsak bile sorun olmaz. Paramız da kasada durur” dedi.
"Talisca gelecek sezon da Beşiktaş'ta"
Bu arada Anderson Talisca’nın geleceği hakkında ise Albayrak, ”Kendisiyle 2 yıllık kontratımız var. Gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Talisca gelecek sezon da bizimle olacak. Satın alma opsiyonuyla ilgili durumu görüşüyoruz. Geçen hafta başkanla görüştü ve Beşiktaş’ta mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisinden memnunuz” açıklamasını yaptı.
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