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Orman: "Terör olaylarından dolayı..."
20 Ocak 2017 , 13:54
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Biz Cevahir Haliç AVM Kartal Yuvası’nın açılışına katıldı.
Açılış törenine Orman’ın yanı sıra; Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting’den sorumlu, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) ve Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi) ile çok sayıda taraftar da katıldı.
Alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.
Fikret Orman, "’Mağazacılık büyüyor. Camiamızın içinden insanlarla büyümesi hoşuma gidiyor. Terör olaylarından dolayı çarşılar boştu. İnşallah çarşılar dolacaktır. AVM sahipleri arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve burada bir mağaza açmak istedik. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Albayrak, 80. mağazanın açılışının hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Hüseyin Mican ise, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
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