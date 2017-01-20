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Plan değişikliği işe yaramadı!
20 Ocak 2017 , 09:43
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- Spor Toto Süper Lig
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Adanaspor karşısında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de oyun planının değişmesi etkili oldu. Dirk Advocaat rakip sahada daha aktif bir takım yaratmanın peşine düşünce planlar tutmadı, sarı-lacivertliler savunmada büyük zaaflar yaşadı.
Fenerbahçe’nin Adanaspor maçında aldığı beraberliğin temel sebeplerinden biri oyun planının değiştirilmesi oldu.
Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında biraz daha geride oynayıp daha çok hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi tercih ediyordu. Dirk Advocaat, Adanaspor maçı ile birlikte oyunu biraz daha önde oynamak istedi. Rakip yarı sahada daha etkili olacak bir takım yaratmaya çalışan Hollandalı çalıştırıcı bu nedenle sürpriz şekilde ilk 11’e Aatıf ve Ozan’ı dahil etti. Ancak takım bu oyunu oynamak için aşırı derecede efor sarf etmek zorunda kaldı ve planlar tutmadı. Orta saha ve savunmada ciddi boşluklar oluştu. Özellikle yenen iki golde bu durum çok açık ortaya çıktı.
5 aydır bekliyor
Öte yandan Advocaat tam 5 aydır transfer bekliyor. Ligin ikinci haftasında 3-3 biten Kayserispor maçı sonrası yönetimle bir araya gelen Hollandalı hoca kadro mühendisliği konusunda ciddi hatalar olduğunu ve orta sahaya takviye yapılması gerektiğini vurgulamıştı. (Milliyet)
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