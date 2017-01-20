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Poldi ve Chedjou'yu bekliyor!
20 Ocak 2017 , 09:26
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'daki bütçe kısıtlaması nedeniyle 1.2 milyon Euro'luk ücretine zam talebi karşılanamayan Bruma, Podolski ve Chedjou ayrılırsa doğacak kaynaktan yararlanıp yeni sözleşmeye kavuşacak.
Bruma'nın kontratı Podolski ve Chedjou'ya bağlı... Alman yıldızın transfer olup olmayacağı ve Chedjou'nun kararı iki oyuncudan sonra en çok takım arkadaşları Bruma'yı etkileyecek. Portekizli yıldızın alacağı zam, Lukas Podolski ve Chedjou'nun kararına göre kesinleşecek.
Galatasaray'la olan kontratını yenilemeyi ve 1.2 milypn Euro'luk maaşının artırılmasını bekleyen Bruma'nın yeni kontratı bütçe kısıtı ve transfer planlaması nedeniyle gerçekleşmemişti.
LİMİT KALMIYOR
UEFA'nın 65 milyon Euro'luk bütçe kısıtı Bruma'nın yeni, yanı zamlı sözleşmesine şu anki tabloda 6 ay rötar yaptıracak. Japonya'ya transferi gündemde olan Podolski ve kadro dışı bırakılan Chedjou ayrılmazsa Bruma'ya yeni kontrat ve ücretine de artış yapılamayacak.
Sarı kırmızılılar, şu anda takım bütçesindeki son boşluğu da 1 orta saha oyuncusu transferi ile doldurma kararı aldı. Bu transferlerle bütçedeki limit tamamlanacağı için Bruma'nın zamlı yeni sözleşmesine para kalmayacak. UEFA'nın kurallarına harfiyen uymak adına da kontratı sezon sonuna bırakılacak. Ancak henüz kadro dışı bırakılan Chedjou ve Podolski, Galatasaray'dan ayrılırsa bütçede açılacak kontenjan yeni golcü transferinin yanı sıra Bruma'nın kontratı için kullanılacak.
Kaynak: Hürriyet
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