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Teksas Taraftarlar Derneği'nden çağrı
20 Ocak 2017 , 22:30
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- Bursaspor
Bursaspor'un taraftarlar topluluğu Teksas, yarın oynanacak basketbol ve futbol karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti.
Teksas Taraftarlar Derneği’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Basketbol Ligi’nin 19. haftasında takımımız Afyon Belediyespor ile Bursa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaktır. Bu maçın hemen ardından ise futbol takımımız Adanaspor’u ağırlayacaktır. Her iki mücadelede de, kulübümüz ve sporcularımız için önem arz etmektedir. Basketbol maçının hemen ardından ise Timsah Arena’ya gitmek isteyen taraftarlarımız için kapalı spor salonu önünden otobüsler kalkacaktır. Yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesi bu iki mücadeleye bekliyoruz” denildi.
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