Tribünlere ilgi azaldı!

-AJANSSPOR

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz senelere kıyasla stadların boşluğu dikkat çekiyor. Bunda en büyük sebeplerin başında Passolig uygulamasına geçiş gösteriliyor.

2013-2014 sezonu, Passolig uygulamasından önceki son sezondu ve stadlar ortalama 12.131 seyirciye ev sahipliği yapıyordu. Ancak Passolig'in yürürlüğe girdiği sezon olan 2014-2015'te seyirci ortalaması 7.989'a düştü. Geçtiğimiz sezon ise bu rakam 8.427'ye çıktı.