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Tribünlere ilgi azaldı!

Tarih20 Ocak 2017 , 13:41

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Tribünlere ilgi azaldı!

-AJANSSPOR

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz senelere kıyasla stadların boşluğu dikkat çekiyor. Bunda en büyük sebeplerin başında Passolig uygulamasına geçiş gösteriliyor.

2013-2014 sezonu, Passolig uygulamasından önceki son sezondu ve stadlar ortalama 12.131 seyirciye ev sahipliği yapıyordu. Ancak Passolig'in yürürlüğe girdiği sezon olan 2014-2015'te seyirci ortalaması 7.989'a düştü. Geçtiğimiz sezon ise bu rakam 8.427'ye çıktı.

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