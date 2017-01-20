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''Umarım Rodrigues kötü oynar''
20 Ocak 2017 , 21:58
AJANSSPOR-
Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor Galatasaray maçı öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Igor Tudor'un açıklamaları şöyle;
"Bizim için en güzel maçlardan biri olacak. Galatasaray ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlandık ve iyi çalıştık. Elimizden geleni yapacağız. Eksiğimiz var. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız eksiğini hissedeceğiz. Rodrigues çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta oyuna girince neler yaptığını görmüşsünüzdür. Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bruma, Podolski gibi. Umarım Rodrigues bize karşı kötü mücadele eder. Galatasaray'a karşı aldığımız önlemler var. Rodrigues ve Bruma iyi oyuncular. İster istemez onlara karşı bir önlem almak zorundayız. Bizim de onlara karşı taktiklerimiz var.
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