Vakıfköy'den son 10 yılda 47 futbolcu!

Altyapının önemli takımlarından olan Bursaspor son 10 yılda 47 futbolcu yetiştirdi. Kimisi kulübe büyük katkılar sağlayarak gitti, kimisi gidip geri geldi, kimisi A takıma yükselip hiç oynamadan gitti, kimisi halen takımda..

İşte o 47 futbolcu ve şuan oynadıkları takımlar;

Serdar Kurtuluş: Bursa doğumlu olan, Bursaspor altyapında yetişen ve aynı zamanda Serkan Kurtuluş'un abisi olan Serdar Kurtuluş, A takım ile ilk kez 2004-2005 sezonunda forma giydi. Kardeşi Serkan Kurtuluş gibi sağ bek mevkisinde oynayan ve 2 sezon Bursaspor forması giyen Serdar 2 gol atma başarısı göstermiştir. Bursaspor ile 2005-2006 sezonunda 2. lig şampiyonluğu yaşamış, 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştur. 2016-2017 sezonunda Bursaspor'a tekrar geri dönmüştür.

Serkan Kurtuluş: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapında yetişen Serkan Kurtuluş, A takım ile ilk kez 2006-2007 sezonunda forma giydi. A takım ile sadece 14 maça çıkan Serkan Kurtuluş 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a trasfer oldu. Serkan sağ bek mevkisinde oynamaktadır ve şuan kulüpsüzdür.

Eren Albayrak: İstanbul doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Eren Albayrak 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. A takımda sadece 11 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Sol bek mevkisinde oynayan Eren, Bursaspor ile süper lig şampiyonluğu yaşamıştır ve ardından Trabzonspor'a transfer olmuştur. Şuan Başakşehir forması giymektedir.

Zekeriya Topayan: 2007-2008 sezonunda Tofaşspor'dan Bursaspor altyapısına transfer olan kaleci Zekeriya Topayan, A takım ile antrenmanlara çıksa da A takım ile maça çıkmamıştır. Şuan Kozan Belediyespor'da oynamaktadır.

Koray Öztürk: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Koray sol bek mevkisinde oynamaktadır. 2007-2008 sezonunda Bursaspor ile ilk maçına çıkmış sadece 5 maçta görev almıştır. 1 sezon sonra İnegölspor'a transfer olan Koray Öztürk şuan Mudanyaspor forması giymektedir.

Ramazan Eraslan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ramazan stoper mevkisinde oynamaktadır. Bursaspor A takmıyla hiç maça çıkmamıştır ve 2007-2008 sezonunda İnegölspor'a kiralanmış ardından Alanyaspor'a transfer olmuştur. Şuan Kızılcabölükspor forması giymektedir.

Mehmet Yılmaz: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen mehmet Yılmaz'da Bursaspor ile resmi maça çıkmamıştır. Stoper mevkisinde oynayan Mehmet 2008-2009 sezonunda Turgutluspor'a transfer olmuştur. 2013 yılından beri kulüpsüzdür.

Volkan Şen: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Volkan Şen A takımla ilk kez 2007-2008 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 185 maça çıkan Volkan Şen 30 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Volkan 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuş, 3 sezon sonra Bursaspor'a tekrar geri dönmüştür. 1.5 sezon sonra bu sefer Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bursaspor'da oynadığı dönem A milli takıma kadar yükselmiştir.

İsmail Özgür Göktaş: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İsmail Özgür 2007-2008 sezonunda A takım ile ilk maçına çıkmış, Bursaspor'da sadece 14 maça çıkan kanat oyuncusu Kasımpaşa'ya transfer olmuştur ve şuan Mudanyaspor forması giymektedir.

Sercan Yıldırım: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Sercan A takımla ilk kez 2007-2008 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 166 maça çıkan Sercan Yıldırım 37 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Sercan 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş, 5 sezon sonra Bursaspor'a kiralık olarak geri dönmüştür. Bursa'dan tekrar ayrılan Sercan yine kiralık 2015-2016 sezonunda Bursaspor'a gelmiştir ve Bursaspor yönetimi bir dahaki sezon Sercan'ın bonservisini almıştır. Sercan, Bursaspor formasıyla A milli takıma kadar yükselmiş ve şuan Bursaspor tarihinin en çok gol atan 10. futbolcusudur.

Serdar Aziz: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Serdar A takımla ilk kez 2008-2009 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 171 maça çıkan Serdar Aziz 11 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Serdar 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştur. Serdar Bursaspor forması altında A milli takıma kadar yükselmiştir.

Mesut Özgür: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mesut sağ bek mevkisinde oynamaktadır. Bursaspor A takmıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Altınova Belediyespor'da forma giymektedir.

Muhammet Demir: Trabzon doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet A takımla ilk kez 2008-2009 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile sadece 3 maça çıkmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Muhammet 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olmuştur.

Ceyhun Demircan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Ceyhun Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. A takıma şampiyonluk sezonunda dahil olmuştur. Şuan Çanakkale Dardanelspor'da forma giymektedir.

Taha Can Velioğlu: Sakarya doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Tahacan Bursaspor A takımıyla sadece 3 maça çıkmıştır. Şuan Denizlispor'da forma giymektedir.

Anıl Sarak: Almanya doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Anıl Sarak Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Adana Demirspor'da forma giymektedir.

İlhan Depe: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İlhan Depe, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmıştır. Şuan Karabükspor'da forma giymektedir.

İsmail Haktan Odabaşı: İzmir doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İsmail Haktan, Bursaspor A takmıyla 35 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştır. İsmail Haktan şampiyon kadrodaki futbolculardan biridir. Şuan Gaziantepspor'da forma giymektedir.

Emre Pehlivan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Emre, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Düzcespor'da forma giymektedir.

Bilal Şeflek: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Bilal, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Gölcükspor'da forma giymektedir.

Okan Deniz: Muş doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Okan, Bursaspor A takımıyla 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Şuan Pendikspor'da forma giymektedir.

Sercan Şen: İzmir doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Sercan, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Osmaniyespor'da forma giymektedir.

Mert Ilıman: Çorum doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mert, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Kayserispor'da forma giymektedir.

Süheyl Çetin: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Süheyl, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Pendikspor'da forma giymektedir.

Ozan Tufan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ozan Tufan, UEFA Avrupa liginin gol atan en genç oyuncusudur. Bursaspor formasıyla 75 maça çıkmış ve 7 gol atmıştır. Bursaspor'da 3 sezon oynamış, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Furkan Soyalp: Ankara doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Furkan, Bursaspor A takımıyla 13 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Şuan Bursaspor'da futboluna devam etmektedir..

Doğanay Kılıç: Samsun doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Doğanay, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Gaziantepspor'da forma giymektedir.

Mustafa Sevim: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mustafa, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Karacabey Birlikspor'da forma giymektedir.

Batuhan Altıntaş: Kocaeli doğumlu olan ve 2012-2013 sezonunda A takıma yükselen genç forvet, A takım ile sadece 13 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştır. Batuhan 2015-2016 sezonunda Hamburg'a satılmış ve şuan Kasımpaşa'da kiralık olarak oynamaktadır.

Okan Kocuk: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Okan, Bursaspor A takımıyla 6 maça çıkmıştır. Şuan Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

Ömer Faruk Kesikbaş: İstanbul doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ömer Faruk, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Gürsu Belediyespor'da forma giymektedir.

Mustafa Acun: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mustafa, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Ödemişspor'da forma giymektedir.

Enes Ünal: Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu ünvanını kazanan Enes ünal Bursa doğumludur. 2012-2013 sezonunda A takım yükselmiş ve çıktığı 53 maçta 7 gol atmıştır. Manchester City'e satıldıktan sonra sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente'ye kiralanmıştır. Halen Twente forması giymektedir.

Ertuğrul Ersoy: Kocaeli doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen genç stoper, Bursaspor A takımıyla 31 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Ertuğrul halen Bursaspor forması giymektedir.

Ataberk Dadakdeniz: Geçen sezon A takıma yükselen Ataberk Bursaspor'un şuan 4. kalecisidir. İzmir doğumludur.

Emirhan Aydoğan: Geçen sezon A takıma yükselen Emirhan, A takım ile 5 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Furkan Emre Ünver: Geçen sezon A takıma yükselen Furkan, A takım ile 3 maça çıkmıştır ve 1 gol atmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Talha Çalışkan: Geçen sezon A takıma yükselen Talha, A takım ile 1 maça çıkmıştır ve 1 gol atmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Muhammed Şengezer: Muhammed şuan Bursaspor'un 3. kalecisidir. Bursa doğumludur.

İsmail Can Çavuşluk: Geçen sezon A takıma yükselen İsmail Can, A takım ile 4 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Iğdır doğumludur.

Kubilay Kanatsızkuş: Geçen sezon A takıma yükselen genç forvet, A takım ile 25 maça çıkmıştır ve tam 10 gol atmıştır. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Bursa doğumludur.

Bünyamin Kasal: Geçen sezon A takıma yükselen Bünyamin, A takım ile 5 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Denizli doğumludur.

Mert Örnek: Geçen sezon A takıma yükselen Mert, A takım ile 15 maça çıkmıştır ve henüz golü yoktur. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Aydın doğumludur.

Utku Türk: Geçen sezon A takıma yükselen Utku, A takım ile 1 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Balıkesir doğumludur.

Yunus Öz: Geçen sezon A takıma yükselen Yunuz, A takım ile 1 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Antalya doğumludur.

Berke Yılmaz: Geçen sezon A takıma yükselen Berke, A takım ile maça çıkmamıştır. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Bursalıdır.

Berkay Yıldız: Bu sezon A takıma yükselen Berkay 1 maça çıkmıştır. Bursa doğumludur.

(Tribun Dergi)