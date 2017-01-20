Van der Wiel'e 2 teklif!

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen sağ bek oyuncusu Van der Wiel'e teklifler var.

Fenerbahçe'de Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu Van der Wiel'e iki teklif birden geldi.

İngiltere’den Hull City ve Portekiz’den Sporting Lizbon takımları Hollandalı oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

Ancak iki kulüpten gelen teklife de başkan Aziz Yıldırım sıcak bakmadı. Görüşmeler devam ederken sarı lacivertliler teklifin biraz daha iyi olması halinde bu oyuncuyu elden çıkartacak.

Hollandalı futbolcu Van der Wiel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 1 asist yaptı.

(Hürriyet)