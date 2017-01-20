Yeni transferden ilk sözler!

İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz transferiyle dikkatleri üzerine çeken Başakşehir, asıl bombayı ise Schalke’nin sağ beki Junior Caiçara’yı kadrosuna katarak patlattı.

Turuncu-Lacivertliler’in flaş transferi, bu hafta oynanacak kritik Fenerbahçe maçı öncesi görüşlerini FANATİK’le paylaştı.

İşte Brezilyalı sağ bekin mesajları:

“Türk futbolu çok iyi bir lige sahip. Bu kulübün ve bu ligin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli takımlar ve önemli oyuncular var. Umarım şampiyonluk yolunda takımıma en iyi katkıyı veririm. Önümüzde uzun bir maraton var. Ancak bunun için çabalayacağız. Bu rüyayı gerçekleştirmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız.”

‘Proje için buradayım’

“Ludogorets’te oynadım. 6 milyon Euro’ya Schalke’ye transfer oldum. Bulgaristan tarihinin en pahalı oyuncusu oldum. Schalke’de yeni hoca geldi ve taktik anlamında değişiklik yaptı. Ben de istediğim pozisyonda oynayamadım. Bu sırada Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi ve çok iyi bir projeye sahip olduklarını gördüm. Buraya gelme kararı verdim. Almanya’da işin savunma kısmı konusunda önemli şeyler öğrendim. Hem savunma hem hücumda takıma katkı yapabiliyorum. İlk maçım ligde Fenerbahçe’ye karşı olacak. Elbette hocamız bana forma şansı verirse, bu mücadelede oynamak istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Gerçekten bizim için çok önemli bir maç olacak.” (Fanatik)