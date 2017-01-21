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Abdoulaye Ba sürprizi!

Tarih21 Ocak 2017 , 11:25

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Abdoulaye Ba sürprizi!

ytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Abdoulaye Ba, eski hocası Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih'le anlaştı.

F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih, geçen sezon Kanarya'da forma giyen Abdoulaye Ba'nın bonservisi konusunda kulübü Porto ile anlaştı.
 
Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Senegalli stoper, 10 maçta 1 gol atmıştı.
 
(Habertürk)

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