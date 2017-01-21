Aboubakar için flaş iddia!

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosunda yer alan Aboubakar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer'in verdiği bilgiye göre, Porto kulübü Aboubakar'ı devre arasında geri almak için Beşiktaş'a teklif yaptı. Beşiktaş yönetimi Porto'nun önereceği rakamı bekliyor. Bu duruma göre ve başka bir forvet alınma durumuna göre karar verilecek.

Kamerunlu oyuncunun 30 Haziran 2017'ye kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor.