- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Akhisar'ın ilginç istatistiği! Atamıyor, attırmıyor!
21 Ocak 2017 , 15:42
AJANSSPOR- Akhisar Belediyespor, bu sezon 11 gol ile ligin en az gol atan takımı konumunda bulunurken, aynı zamanda ligde 10 maç ile en fazla maçta kalesini gole kapatan takımı konumunda.
Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ligin en az gol atan takımı ve en çok maçta kalesini gole kapatan tek takım olarak bulunuyor. Akhisar Belediyespor, bu sezon oynadığı 18 maçta 11 gol atarken 10 maçta kalesinde gol görmedi.
Akhisar Belediye, ligde çıktığı 18 maçın ilk yarılarında toplam 810 dakikada sadece 4 gol atabildi.
Akhisar Belediyespor 18. hafta itibariyle Süper Lig'de 13. sırada yer alırken, 18 maçta 18 gol yedi ve 11 gol attı.
Akhisar Belediyespor'un gol yemediği maçlar şöyle;
Kayserispor 0-2 Akhisar Belediyespor
Antalyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor
Akhisar Belediyespor 0-0 Gençlerbirliği
Trabzonspor 0-0 Akhisar Belediyespor
Akhisar Belediyespor 1-0 Adanaspor
Bursaspor 0-0 Akhisar Belediyespor
Akhisar Belediyespor 1-0 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor
Akhisar Belediyespor 1-0 Konyaspor
Akhisar Belediyespor 0-0 Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar