Alanyaspor'a yunan stoper!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor'da transferi çalışmaları devam ediyor.

AJANSSPOR

İlk kez Ajansspor.com'un duyurduğu Alanyaspor, en son Yunanistan Süper Lig ekibi PAOK formasını giyen Giorgios Tzavellas ile prensipte anlaşma sağladı. Yunan stoper Tzavellas bugün Türkiye'ye geldi ve Alanyaspor için sağlık kontrolünden geçti. Tzavellas'ın bugün Alanyspor ile imza atması bekleniyor.

Sezonun ilk yarısında PAOK formasıyla 12 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki Giorgios Tzavellas, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 3 kez Yunanistan Milli Takım formasını terletti.