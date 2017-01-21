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Alanyaspor'da ayrılık!

Tarih21 Ocak 2017 , 17:41

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Alanyaspor'da ayrılık!

AJANSSPOR ÖZEL-Aytemiz Alanyaspor'da kadro planlamasında düşünülmeyen Akeem Latifu, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Zira ile anlaşma sağladı.

27 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu resmi maçlarda Alanyaspor'da forma şansı bulamamıştı. Öte yandan; Zira Premier Lig'de 15 puanla 6. sırada yer alıyor.

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