Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Ali Çamdalı'dan Rize maçında ilk asist!

Tarih21 Ocak 2017 , 18:14

Yorum
Ali Çamdalı'dan Rize maçında ilk asist!

Atiker Konyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor maçında bu sezon ilk asistini yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Atiker Konyaspor'un 2-1 kazandığı Çaykur Rizspor maçında Riad Bajic'e gol pasını veren isim oldu. Ali Çamdalı'nın bu asisti, 2014'te oynanan  Mersin İdman Yurdu maçından bu yana oyuncunun ilk asisti olarak kayıtlara geçti.

Ali Çamdalı (16-17)

15 Maç

1 Gol

1 Asist

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me