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Ali Çamdalı'dan Rize maçında ilk asist!
21 Ocak 2017 , 18:14
Atiker Konyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor maçında bu sezon ilk asistini yaptı.
Tecrübeli oyuncu, Atiker Konyaspor'un 2-1 kazandığı Çaykur Rizspor maçında Riad Bajic'e gol pasını veren isim oldu. Ali Çamdalı'nın bu asisti, 2014'te oynanan Mersin İdman Yurdu maçından bu yana oyuncunun ilk asisti olarak kayıtlara geçti.
Ali Çamdalı (16-17)
15 Maç
1 Gol
1 Asist
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