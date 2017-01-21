Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Alper'i hırs bastı!

Tarih21 Ocak 2017 , 09:18

Yorum
Alper'i hırs bastı!

Başarılı futbolcu, ilk yarının son haftalarında 11’in değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

Ancak Adanaspor karşısında yedek bekledi ve şans bulamadı. Bu durum Alper Potuk’un hırslanmasına neden oldu.

26 yaşındaki futbolcu, idmandaki çift kale maçta en çok mücadele eden isimler arasında yer aldı.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba