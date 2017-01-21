Alper'i hırs bastı!

Başarılı futbolcu, ilk yarının son haftalarında 11’in değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

Ancak Adanaspor karşısında yedek bekledi ve şans bulamadı. Bu durum Alper Potuk’un hırslanmasına neden oldu.

26 yaşındaki futbolcu, idmandaki çift kale maçta en çok mücadele eden isimler arasında yer aldı.

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