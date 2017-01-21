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Antep, Marcinho'ya imzayı attırdı!
21 Ocak 2017 , 21:43
AJANSSPOR- Gaziantepspor, Rusya Premier League'inde UFA forması giyen Marcio de Souza Gregorio Junior'u (Marcinho) transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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