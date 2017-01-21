Antep'e Brezilyalı kaleci!

AJANSSPOR- Devre arasında transfer çalışmalarını dört bir koldan yürüten Gaziantepspor'a Brezilyalı kaleci.

Brezilya basınında yer alan habere göre kırmızı siyahlı ekip Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Paulo Victor ile anlaştı.

Takımla birlikte Goiania'ya gitmeyen Victor için sportif direktör Rienaldo Pitta da "Onun için gelen bir teklif var. Gidip gitmemek onun kararı" ifadelerini kullandı.

Rotasyonda Alex Muralha'nın gerisine düşen Victor'un takımdan ayrılmak istediği, transferin resmi olarak açıklanmasının önünde ufak pürüzler kaldığı belirtiliyor.

Brezilyalı kalec, 2005'ten bu yana Flamengo forması giyiyordu.