Aslan'da seri sonu!

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Atiker Konyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Wesley Sneijder, sarı kart cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor'a karşı forma giymedi. Sarı-kırmızılı ekipte Semih Kaya, Martin Linnes ile Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Lukas Podolski, Ahmet Yılmaz Çalık, Armindo Bruma ve Yasin Öztekin, ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayrıca Galatasaray'ın kadrosunda kart cezalısı Aurelien Chedjou'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş de yer almadı.

Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Hakan Kadir Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Josue, Bruma, Podolski 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımda Cenk Gönen, Rodrigues, Kerem Çalışkan ve Birhan Vatansever de yedekler arasında yer aldı.

Muslera yine özel eldivenle sahada

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sahaya özel eldivenle çıktı.

Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle geçen haftaki Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi özel eldivenle mücadele etti.

Kardemir Karabükspor'da 7 eksik

Kardemir Karabükspor'da sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka, Olafur Ingi Skulason, Marius Silviu Alexe ve Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, kadroda yer alamadı.

Ev sahibi ekibin Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, geçen hafta oynadıkları Akhisar Belediyespor maçında sahaya sürdüğü kadroda biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Akhisar Belediyespor müsabakasında ilk 11'de mücadele eden ancak sakatlığı bulunan Zec ile Kokalovic'in yerine, İlhan Depe ve Dany karşılaşmada forma giydi.

Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase ve Seleznov 11'iyle başladı.

Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Serdar Deliktaş, Mahmut Akan Kokalovic, Bliznichenko ve Fatih Atik oturdu.

Öte yandan Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, 14 bin kişilik Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

-VE MAÇ-

Kardemir Karabükspor: 2 - Galatasaray: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Hakan Kadir Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Josue, Bruma, Podolski

Goller: Dk. 15 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 31 Seleznov (Penaltıdan), Dk. 82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor)

::Maçtan dakikalar::

10. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında Latovlevici, ceza sahasına ortaladı. Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

15. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

Golün ardından Kardemir Karabüksporlu futbolcular, Yasin Öztekin'in topu koluyla kontrol ettiğine yönelik uzun süre maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.

20. dakikada Kardemir Karabükspor'da Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen topu kontrol etmeye çalışan Kardemir Karabüksporlu Seleznov, Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

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