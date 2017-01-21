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Bajic kulüp tarihine geçti!
21 Ocak 2017 , 18:48
AJANSSPOR- Konyaspor'un Boşnak golcüsü Rijad Bajic kulüp tarihine geçti.
Çaykur Rizespor'a karşı attığı golle geçen sezondan bu yana ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran 22 yaşındaki oyuncu böylece Theofanis Gekas'a ait olan "Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu" unvanını eline geçirdi.
Gekas Konyaspor adına 2013-14 sezonunda forma giymiş ve 13 gol kaydetmişti. Bu sezon gol rakamını 9'a çıkaran Bajic 5 gol daha atarsa Konyaspor'un "bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu" olacak.
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