Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Bajic kulüp tarihine geçti!

Tarih21 Ocak 2017 , 18:48

Yorum
Bajic kulüp tarihine geçti!

AJANSSPOR- Konyaspor'un Boşnak golcüsü Rijad Bajic kulüp tarihine geçti. 

Çaykur Rizespor'a karşı attığı golle geçen sezondan bu yana ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran 22 yaşındaki oyuncu böylece Theofanis Gekas'a ait olan "Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu" unvanını eline geçirdi. 

Gekas Konyaspor adına 2013-14 sezonunda forma giymiş ve 13 gol kaydetmişti. Bu sezon gol rakamını 9'a çıkaran Bajic 5 gol daha atarsa Konyaspor'un "bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu" olacak. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me