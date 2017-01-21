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Başakşehir, Kadıköy'de ilk peşinde!

Tarih21 Ocak 2017 , 10:19

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Başakşehir, Kadıköy'de ilk peşinde!

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da galip gelemedi.

Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 7 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 16, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

 

- Ligde 18. randevu

 

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 17 maçta Fenerbahçe 8, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, lacivert-turunculular 21 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

 

- Maçlar

 

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:

  Sezon                                      Maç                                       Sonuç

---------------   -------------------------------------------------------------   -------

2007-2008  İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      2-0   

                   Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      2-2

2008-2009  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      2-0 

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      2-0

2009-2010  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      1-0       

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      2-1

2010-2011  İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      0-1   

                   Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      2-0

2011-2012  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      4-2         

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      3-2

2012-2013  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor      2-1

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe      2-0

2014-2015  Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir                            2-0

                   İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe                            2-2

2015-2016  Fenerbahçe- Medipol Başakşehir                           1-0

                   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe                            2-1

2016-2017  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe                            1-0

 

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