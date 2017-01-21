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Başakşehir, Kadıköy'de liderliğini korumak istiyor
21 Ocak 2017 , 11:57
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 17 haftada topladığı 39 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertiler, 7 puan gerisindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Kadıköy'de kazanarak ilk sıradaki yerini korumak ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Turuncu-lacivertliler, ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Mossoro'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
- Medipol Başakşehir'de 2 eksik
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor.
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacak.
- Emre Belözoğlu'nun 300. lig maçı
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.
Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.
- Emre, Mossoro ve Bekir ceza sınırında
Lider Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro ve Bekir İrtegün, sarı-lacivertliler ile oynanacak maçta da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta evinde Bursaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- Muhtemel 11
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal.
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