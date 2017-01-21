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Başakşehir'in muhtemel 11'i!
21 Ocak 2017 , 18:55
Süper Lig'de 17 haftada topladığı 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, 7 puan gerisindeki Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
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