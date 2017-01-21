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Başakşehir'in muhtemel 11'i!

Tarih21 Ocak 2017 , 18:55

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Başakşehir'in muhtemel 11'i!

Süper Lig'de 17 haftada topladığı 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, 7 puan gerisindeki Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

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