Başkan bizzat ilgileniyor!

Beşiktaş, ara transfer döneminin bitimine 10 gün kala forvet takviyesi konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Fikret Orman’ın bizzat yürüttüğü temaslarda Kartal’ın 1 numaralı hedefi Jackson Martinez olarak ön plana çıkıyor.



Ara transfer döneminde takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, bitime 10 gün kala bu konuyla direkt olarak ilgileniyor. Hem teknik direktör Şenol Güneş’in santrfor isteğini karşılamak hem de ilk 11’de görev yapabilecek bir isim için arayışlarını sürdüren Orman, Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’ın gözden çıkardığı Jackson Martinez için ısrarına devam ediyor.

Maaşı 14 milyon euro

Çin Ligi’nde geçen sezonu 62 golle şampiyon olarak tamamlayan takıma sadece 4 gollük katkı sağlayabilen Kolombiyalı futbolcuyu göndermek için görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamayan Guangzhou’nun, Kartal’ın kiralama teklifine olumlu baktığı konuşuluyor. Asya temsilcisinin Martinez’i göndermek için 14 milyon Euro’luk (56 milyon TL) maaşının bir kısmını da ödemeye sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Başkan Fikret Orman’ın Martinez’e ek olarak gündemindeki birkaç isimle daha temas halinde olduğu belirtildi. ,

‘Birkaç oyuncuya teklifte bulunduk’

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, dün İstanbul’daki Biz Cevahir AVM’deki Kartal Yuvası’nın açılış töreninde forvet transferiyle ilgili konuştu. Başarılı yönetici, “Transfer edeceğimiz futbolcunun oyun kalitemize, hocamızın sistemine, takımdaki arkadaşlık ortamına uyum sağlayacak olması lazım. Böyle kriterlerimiz var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye’nin ve Beşiktaş’ın ekonomik durumu belli. UEFA konjonktürü var ayrıca. Dövizin nereye geldiği malum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Olursa sürpriz olur” diye konuştu.

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