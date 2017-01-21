- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Benim için daha önemli bir olay vardı"
21 Ocak 2017 , 22:53
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu daha çok kontrol eden ve galibiyeti isteyen tarafın kendileri olduğunu belirtti.
Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularının yanı sıra Bursasporlu futbolcuları da tebrik eden Şahin, şöyle konuştu: ''Burada benim için daha önemli bir olay vardı. Geçen hafta gördükleri sarı kart nedeniyle bu maçta oynayamayacak üç oyuncuma izin vermiştim. Adana'da çalışacaklardı. Ancak büyük bir özveri göstererek, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadılar ve bizimle buraya geldiler. Bu, takım olma yolunda çok önemli bir durum. Benim için sonuçtan daha önemli. Burada herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Taraftarlarımıza da bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.''
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar