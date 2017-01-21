Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu daha çok kontrol eden ve galibiyeti isteyen tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularının yanı sıra Bursasporlu futbolcuları da tebrik eden Şahin, şöyle konuştu: ''Burada benim için daha önemli bir olay vardı. Geçen hafta gördükleri sarı kart nedeniyle bu maçta oynayamayacak üç oyuncuma izin vermiştim. Adana'da çalışacaklardı. Ancak büyük bir özveri göstererek, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadılar ve bizimle buraya geldiler. Bu, takım olma yolunda çok önemli bir durum. Benim için sonuçtan daha önemli. Burada herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Taraftarlarımıza da bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.''