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Beşiktaş transferi bitirdi iddiası!

Tarih21 Ocak 2017 , 23:23

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Beşiktaş transferi bitirdi iddiası!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Çin Ligi ekibi Hebei'de forma giyen eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'e yönelen siyah beyazlıların transferde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin verdiği bilgiye göre; Beşiktaş, eski savunma oyuncusu Ersan Gülüm'ü 6 ay için kiraladı. Ersan için Çin kulübüne cuzi bir miktar ödeyeceği belirtildi.

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