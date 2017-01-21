Beşiktaş yıldızlarını bırakmayacak!

AJANSSPOR - Beşiktaş yönetiminin, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ve milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerinin uzatılması konusunda sözlü anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre; Beşiktaş, yıldız oyuncularıyla sözleşme uzatmak için sözlü anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Portekizli oyuncunun yıllık 2.1 milyon euro alacağı belirtildi. Quaresma'nın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi içinse 30 maç ve üzeri oynaması gerektiği vurgulandı.

Sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Oğuzhan ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş yönetiminin, başarılı orta saha oyuncusuna yıllık 2.2 veya 2.3 milyon euro vereceği kaydedildi.

İki oyuncu ile sezon sonunda masaya oturulacağı ve son durumun bellli olacağı ifade edildi.