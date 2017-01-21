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Beşiktaş'ın yeni kulüp binası açıldı
21 Ocak 2017 , 15:47
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Beşiktaş'ın Vodadone Arena Stadı'nın içinde yapılan yeni kulüp binası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber kurdela keserek yeni kulüp binasının açılışını yaptı.
Beşiktaş'a başarılar dileyen Müezzinoğlu "Gerçekten Beşiktaş Kulübü kendine yakışır muhteşem eserler kazandırdı.Yine sportif faaliyetlerde çok önemli başarılara imza atmaya da devam ediyorlar. İnşallah bu sene yenileri de gelmeye devam edecektir. Az önce kısmen gördük güzel mekanlar olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve çalışanlara da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kırıcı olmadan tatlı bir rekabetle ve milli bir ruhla birlik ve beraberlik içerisinde sporun güzelliklerini yansıtacak şekilde, bir dönemin olmasına da vesile olsun diyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
Başkan Fikret Orman ise "5 ayrı birimi buraya taşıdık. Televizyonu taşıyacağız son olarak. 2 bin 700 metrekare mekana taşınmış olduk. Çıktığımız yerleri kiraya vererek 700 bin dolarlık kira geliri elde ettik. Buraya taşınmakla beraber 4 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun ve camiam adına değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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