Beşiktaş'ta Alanya hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşular ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaşımız, hazırlıklarını yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Antalya'ya giderek kampa girecek.