Betis istedi, Beşiktaş'ı seçti..

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran babası Semih Yuvakuran, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.



Utku'nun yeteneğini çocukluğundan itibaren belli ettiğini dile getiren Semih Yuvakuran, "Çocukluğundan beri yeteneği kendini belli ediyordu. Şu anki kaleci antrenörüyle çalışması onu geliştirdi. Bana sözü vardı. Çocukken seni geçeceğim diyordu. O sözü verdi Daha da iyi olacak" dedi.

Genç file bekçisinin uzun yıllar Beşiktaş ve milli takımın kalesini koruyacağına inandığını dile getiren Yuvakuran, Utku'nun siyah beyazlı takıma geliş süreciyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Semih Yuvakuran, "Türkiye'de Göztepe ve Altınordu'nun yanı sıra Gaziantepspor ve Eskişehirspor istedi. Yurt dışından buraya gelerek maçını izleyen Real Betis kulübü var. Bu çocuğu götürmek istiyoruz dediler ancak Beylerbeyi'nin başkanı hasta Beşiktaşlı. Fikret Orman'a söylediler çok iyi yetenek diye. Transfer böyle gerçekleşti" diye konuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Utku ile sürekli ilgilendiğini de vurgulayan eski mlli futbolcu, "Şenol Güneş Utku ile devamlı ilgileniyor. Utku hayatta şımarmaz. Darıca maçından sonra Şenol Güneş kafasını okşamış aferin iyi maç çıkardın diye ama havalara girmez" dedi.