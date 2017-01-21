AJANSSPOR - Galatasaray deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup olurken, karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Trt Spor'da yayınlanan Stadyum adlı programda konuşan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, hakem Cüneyt Çakır'ı topa tutan Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'nun eleştirdi.

Çilingiroğlu, "Geçen hafta bir pozisyon vardı. Sneijder atılmalıydı dersen inandırıcı olurdu. Onu demezsen orada bu konuşmaya gülerler. Lehine hata yapılır ve konuşursan konuşma hakkına sahip olursun. Ben de seni ciddiye alırım. Fenerbahçe'nin geçen hafta canı yanmıştı ağzınızı açmadınız. Karabükspor taş gibi takım. Bugün Karabükspor'u konuşmak lazım" diye konuştu.