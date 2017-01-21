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Bursa'da kazanan Adanaspor!

Spor Toto Süper Ligi'in 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Adanaspor karşılaşmayı Magaye'nin 84. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Tarih21 Ocak 2017 , 20:50

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Bursa'da kazanan Adanaspor!

DETAYLAR BİRAZDAN...

 

 

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