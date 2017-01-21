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Bursaspor'a iki hoca adayı!
21 Ocak 2017 , 23:20
AJANSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Bu gelişme yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu. Teknik direktörlük görevine ise birkaç aday olduğu gündeme geldi.
A Spor'da sıcak gelişme olarak aktarılan habere göre ; Bursaspor Kulübü yerli bir teknik direktörü göreve getirmek istiyor. Ali Ay ve yönetiminin Hamzaoğlu'ndan boşalan koltuk için iki aday belirlediği ve bu adayların Mehmet Özdilek ile İsmail Kartal olduğu iddia edildi.
Bursaspor sahasında Adanaspor ile oynadığı maçta rakibine 1-0 kaybetmişti. Söz konusu karşılaşmada Bursasporlu taraftarlar hem yönetimi hem de Hamza Hamzaoğlu aleyhine protesto sesleri yükselmişti. Maçın ardından ise Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
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