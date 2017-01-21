Bursaspor'da flaş gelişme!

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz"

Bursaspor Yönetim Kurulu