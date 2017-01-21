Caceres gerçekleri!

Eski futbolcu ve Menajer Sedat Yeşilkaya, Caceres transfer sürecini anlattı.

Sosyal Medya hesabından Caceres ile ilgili paylaşımlarda bulunan Yeşilkaya; "Caseres Sakatlık problemi geçti ve Antremanlara başlayacak seviyede.Zaten bu sakatlıgı geçirmese juventusda üst seviye oynamaya devam ederdi. Çok gereksiz iddalarla olayı saptırmayalım. Açıklayamayacacım sebeplerden dolayı Transfer gerçekleşmedi. Sakatlık gibi bahaneler asılsız. Caseres Sadece Trabzonspor ile görüştü Başka hiçbir takımla görüşmedi yayınlanan belgeler hep sahte ve asılsız. Caseres Transferinde okadar çok kirli ve asılsız bilgiler servis ediliyorki biz açıklama yapmak istemiyoruz ama servis edenler bizi zorluyor. Trabzonspor önemli bir klüp ve Başkanı Yönetim kurulu böyle bir karar aldı...Caseres de kariyerine başka bir takımla devam edecek bu kadar." şeklinde açıklamalarda bulundu.