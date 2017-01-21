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Castillo'dan kolbastı şov!
21 Ocak 2017 , 14:41
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Castillo, Kasımpaşa maçının son taktik provasında kolbastı şov yaptı.
Kasımpaşa maçının son taktik provasını yapan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyuncuların kaynaşması için uyguladığı antrenman programında ise takımın Kolombiyalı oyuncusu Castillo'nun yaptığı kolbastı şov Yanal olmak üzere takım arkadaşları da beğeniyle izledi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın neşeli geçtiği belirtildi.
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