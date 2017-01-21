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Cüneyt Çakır'a ''düdüğünü as'' çağrısı!
21 Ocak 2017 , 23:55
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Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük dönüşü Beyaz TV'ye konuştu ve hakem Cüneyt Çakır hakkında flaş bir yorumda bulundu.
Nazifoğlu'nun sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Cüneyt Çakır artık daha fazla ezilmesin. Düdüğünü asmasını istiyoruz. Cüneyt Çakır artık düdüğünü bıraksın. Yoksa düdük onu bırakacak. Amip kendi kendine yok edebilen tek hücreli bir canlı. Cüneyt Çakır Kendi kendini yok ediyor anlamında söyledim. Verdiği kararlar yanlış, sinirleri bozuk.
Maalesef hakemlerimiz kendi başlarına karar veremiyorlar, baskı altındalar. Eğer 5 bin kişiden korkup penaltı veriyorsa... Görmemiş diyeceğim, daha sonra baktım görmüş. Çakır için şikayetimiz olacak. 1-0 galibiz, Karabükspor'un o dakikaya kadar bir tane şansa atağı var. Penaltı oluyor, sonra bir atak daha ve 2-1 kaybediyoruz"
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