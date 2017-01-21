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De Jong'a talip çıktı!

Tarih21 Ocak 2017 , 08:46

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De Jong'a talip çıktı!

ABD sonrası Avrupa futboluna Galatasaray formasıyla geri dönen Hollandalı’ya Hamburg kanca attı. 32 yaşındaki oyuncu gitmek istemiyor.

Cimbom'un sezon başında renklerine bağladığı Nigel de Jong performansıyla eski kulübünün dikkatini çekti. Kariyerinde bir dönem Hamburg'da da forma giyen Hollandalı yıldız için Alman ekibi harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un yeni sportif direktörü Jens Todt, De Jong'u istiyor.

MAAŞI YÜKSEK GELDİ
Köln'den Mergin Mavraj ve Bayer Leverkusen'den Kyriakos Papadoloulos'u alarak stoper mevkiini güçlendiren Hamburg, ön libero sorununu da Galatasaraylı De Jong ile çözmek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'dan kazandığı 2.5 milyon euro'luk yüksek maaş Alman temsilcisini bu transferde zorluyor. G.Saray bırakmayı düşünmüyor.

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