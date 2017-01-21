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Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor
21 Ocak 2017 , 14:22
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Rakibinin 7 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli Simon Kjaer'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Adanaspor ile berabere kalarak zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, yarın lider Başakşehir'i konuk edecek. Sezonun açılış maçında rakibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'de eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Volkan Şen, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Adanaspor maçında forma giyemeyen deneyimli stoper Kjaer, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ancak bu futbolcunun da durumu maç saatinde belli olacak. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Mehmet Topal'ın da durumu belirsiz. Gençlerbirliği ile oynanan kupa karşılaşmasında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı ise cezalı. Bu isimlerin dışında Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Sow da kadroda yer almayacak.
İrfan Can Kahveci cezalı
Başakşehir'de ise bu karşılaşma öncesinde tek eksik olarak İrfan Can Kahveci göze batıyor. Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen genç futbolcu, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
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