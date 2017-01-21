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Fenerbahçe'ye kötü haber!
21 Ocak 2017 , 09:23
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Başakşehir maçının biletleri önceki günden itibaren genel satışa çıkmıştı.
Ancak taraftarların biletlere çok az ilgi göstermesi hayal kırıklığı yarattı. Yönetim ve futbolcular, ligin bu en önemli maçında 12. adamı yanlarında görmek istedikleri yönünde demeçler verse de dün itibariyle yaklaşık 4 bin biletin satıldığı kaydedildi.
Dün kulübün internet sitesinden, satışların devam ettiği yönünde hatırlatıcı bir haber yapıldı.
Yönetim, bugün ve yarın ilginin artmasını ve tribünlerin en azından yarısının dolmasını umuyor.
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