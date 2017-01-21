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Fikret Orman, gençlerle bir araya geldi

Tarih21 Ocak 2017 , 14:38

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Fikret Orman, gençlerle bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da yapılan e-Spor ve Oyun Festivali'ni ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller ile divan kurulu üyesi Tevfik Yamantürk'ün de katıldığı bildirildi.

Organizasyonda Fikret Orman ve Tevfik Yamantürk'ün oyun konsolunun başına geçerek maç yaptığı belirtildi.

Orman, siyah-beyazlı kulübün e-Spora desteğinin devam edeceğini kaydetti.

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