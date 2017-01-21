''Galatasaray Riekerink'e kaldıysa...''

AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerine spor yorumculuğu yaparak devam eden Evren Turhan, teknik direktör Jan Olde Riekerink hakkında Aspor'da dikkat çeken açıklama yaptı.

Maçın ardından basın mensuplarının Galatasaraylı yöneticiler Cengiz Özyalçın ve Nasuhi Sezgin'in, "Teknik konulara karışmıyoruz. Takdir hocamızındır" yorumunun ardından eleştiride bulundu.

Evren Turhan, "Yöneticiler tüm kontrolü Riekerink'e bırakmış. Galatasaray'da tüm kontrol Riekerink'e kaldıysa yandı Galatasaray. Yöneticiler kötü oynadığını da söyleyebilir. Hakkımız yendi demiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar" ifadesini kullandı.