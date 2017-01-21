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Galatasaray'da flaş Podolski gelişmesi!
21 Ocak 2017 , 09:56
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Levent Nazifoğlu’nun, “Ailesi İstanbul’dan ayrıldı, mutsuz” dediği Podolski’nin menaceri Nassim Touihri, Sarı- Kırmızılı yöneticilerle görüşmek üzere Florya’ya geldi. Alman golcü haftaya başka bir takıma gidebilir.
Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, önceki gün yaptığı canlı yayın bağlantısında Podolski hakkında sürpriz açıklamalar yaptı. Nazifoğlu, Podolski'nin ailesinin İstanbul’dan ayrıldığını ve oyuncusunun bu nedenle mutsuz olduğunu söyledi.
Gitmesi yüksek ihtimal
Bu sözlerin üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki, Poldi’nin menaceri Nassim Touihri’nin İstanbul’da olduğu ortaya çıktı. Touihri’nin, Florya’da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşmeye hazırlandığı öğrenildi. Toplantının sebebi ise 31 yaşındaki futbolcu için talep edilen 7.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli. Eğer Galatasaray Yönetimi bu rakamda aşağı inmeyi kabul ederse, Poldi’nin önümüzdeki hafta Uzakdoğu kulüplerinden birine gitmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Sneijder’in yerine o
Takımdan ayrılması artık an meselesi olan Podolski, kafileyle beraber Karabük deplasmanına gitti. Alman futbolcu, kupadaki Elazığ sınavında olduğu gibi bu maçta da 10 numara pozisyonunda görev yapacak.
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