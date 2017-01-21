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Galatasaray'dan 'tehdit' açıklaması!
21 Ocak 2017 , 12:44
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray, bugün basında çıkan "Galatasaray'a büyük tehdit" başlıklı haberi yalanladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Bugünkü Fanatik Gazetesi'nde, Serdar Dinçbaylı imzasıyla yayınlanan "Galatasaray'a büyük tehdit" başlıklı haber yalan ve maksatlıdır. Haberde iddia edildiği gibi Galatasaray ile Denizbank arasında asla böyle bir pazarlık yaşanmamıştır, yaşanması da mümkün değildir. Denizbank, finansal anlamda Galatasaray'ın en büyük destekçilerinin başında gelmektedir. İş ilişkimiz karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde yıllardır kesintisiz olarak sürmektedir. Konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar intikal ettiği yönündeki iddia ise yazanın sanrılarından ibarettir.
Kamuoyuna saygılarımızla.
Galatasaray Spor Kulübü
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