Galatasaray'ın gözdesi Çin yolcusu!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Michael Olunga Çin yolcusu.

İsveç basınında yer alan habere göre Djurgarden forması giyen 22 yaşındaki forvet 4.2 milyon Euro bedelle Çin Süper Ligi ekiplerinden Guizhou Zhicheng'e transfer oluyor.

Transfer hakkında net ifadeler kullanmaktan kaçınan Olunga'nın menajeri Patrick Mork, "Şu anda kesinleşmiş bir şey yok ama eğer olursa bu transfer Djurgarden tarihine geçecek" dedi.

İsveç ekibinin sportif direktörü Bosse Andersson da Olunga için birkaç kulüple görüşme halinde olduklarını fakat henüz netleşen bir durumun olmadığını ifade etti.

Geçen sezon Djurgarden ile 27 lig maçına çıkan Kenyalı golcü 12 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın haricinde CSKA Moskova da bu transfer için devredeydi.