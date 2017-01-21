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Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Tarih21 Ocak 2017 , 13:32

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Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, yarın konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek, 8 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi amaçlıyor. 

Gaziantep Arena'da saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

Ligde çıktığı son 8 maçta da mağlup olan Gaziantep ekibi, puan sıralamasında sonuncu konumda bulunuyor. 11 puanı olan kırmızı-siyahlılar, başkent ekibini yenerek, kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı son 3 maçta puan kayıplarına engel olamayan Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında ise Osmanlıspor'u 2-0 yendi. 

Gaziantepspor'da sakat veya kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

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