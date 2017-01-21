'Gücümüzü göstereceğiz'

Lider Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler: '“Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Ancak Kadıköy’de neler yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Yükümüz yok, oyun gücümüz var. Bunu sahada göstermeye çalışacağız. Takımıma güveniyorum"

Kadıköy’de oynanacak kritik Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi liderde moraller yerinde... Teknik direktör Abdullah Avcı 17 haftalık lig periyodunun kendileri için çok iyi geçtiğini belirtti ve ekledi: “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz”

'Gücümüzü sahaya yansıtacağız'

Maç maç düşündüklerine vurgu yapan liderin hocası, “Bu hafta ilgimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları, Fenerbhaçe’nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. Bu maçla ilgili, ‘Fenerbahçe’nin son şansı’ deniliyor ama ben bu algıyı doğru bulmuyorum. Bu yarış daha uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu gücü de sahada göstermeye çalışacağız. Takımıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

‘Rakibi iyi çalıştık’

İlk yarıda 1-0 kazandıkları maçı da hatırlatan Avcı, “Baskıyla mücadeleye başlamıştık. 55. dakikada Emre kırmızı kart görmüştü. Ondan sonra Fenerbahçe baskı yapmıştı. Kafamızda farklı senaryolar elbette var. Neler yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Rakibi iyi çalıştık” dedi.