''Halk otobüsüne biniyorum''



Eski Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan ile nasıl tanıştıklarını ve mutlu evliliklerini Sabah'tan Nebahat Koç'a anlattı.

-Tatillerde Türkiye'ye gelirdim. Yine İstanbul'da anlamlara gelmiştim. Yakın bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Arkadaşımın sevgilisi, Volkan'ın okul arkadaşıymış.Volkan davetli olmadığı halde tesadüfen o mekandaydı. Beni gördü, telefonumu istedi. Sonra başladık.

- Güzellik yarışmasına Volkan ile tanıştıktan sonra katıldım. Çok istemiyordu ama flört aşamasında olduğumuz için sözünü geçiremedi.

-Birimiz parlayınca birimiz susuyor. Anlaşamadığımız, uyuşamadığımız, fikir ayrılıkları yaşadığımız konular tabii ki oluyor ama çabuk üstesinden geliyoruz. En önemlisi de her şeye rağmen güvenmeye devam edebilmek, sevebilmek... Zaten 'bizim evliliğimiz muhteşem' diyenlere çok inanmıyorum. Öyle bir şey yok!

-Volkan benim hayatımı kısıtlıyormuş gibi bir algı var. Özgürlüğüme düşkün birisi olarak çok fazla gözönünde, ön planda olmayı sevmiyorum. Özürlüğümün kısıtlanmasını istemem.



- Hala pazara gidiyorum. İlk kez pazara gittiğimde haber olmasına da çok şaşırmıştım. İstanbul trafiğinden nefret ediyorum. Okula iki vasıtayla gidebilsem hiç araba kullanmam. Halk otobüsüne bindim. Metro ve metrobüse hala binerim. Toplu taşımayı seviyorum. Burada insanları gözlemlemek hoşuma gidiyor.